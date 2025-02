Palmeiras desafia Guarani no Paulistão em busca de reabilitação e pazes com os torcedores

O lateral e seus companheiros de posição, Marcos Rocha e Agustín Giay, têm sido alvos constantes de reclamações da torcida palmeirense. Mayke e Rocha têm 32 e 36 anos, respectivamente, já o argentino tem apenas 21. Mesmo com as falhas e os problemas apontados por torcedores, o Palmeiras não vislumbra a possibilidade de modificações no setor e foca em novas contratações para a zaga, o meio-campo e o comando do ataque.

Apesar do recente rebaixamento para a Série C do Campeonato Brasileiro, o Guarani começou bem a temporada e disputa palmo a palmo a liderança da sua chave no Paulistão, o Grupo B, que também tem o Santos. Nesta rodada, a equipe de Campinas defende a ponta, e o time palmeirense busca se manter na luta pela classificação no Grupo D, cuja liderança é do São Bernardo.

Mayke diz que assistiu a alguns jogos do Guarani e elogiou o desempenho do adversário. "Sempre jogar lá contra o Guarani é difícil. Eu vi alguns jogos deles, é uma equipe de qualidade. Sabemos que vai ser um jogo super complicado, mas temos de tentar fazer o nosso melhor, impor o nosso ritmo fora de casa para conseguirmos o nosso objetivo, que são os três pontos", disse.

Encerrar um tabu de 13 anos não será fácil para o Guarani. Com o departamento médico lotado, o trabalho da semana foi prejudicado e somente nas horas anteriores ao duelo de hoje que o técnico Maurício Souza poderá confirmar a escalação. O goleiro Gabriel Mesquita pode dar lugar a Fred Conte. Os zagueiros Alan Santos e Márcio Silva, o meia Caio Mello e o atacante Matheus Régis podem ser novidades.

FICHA TÉCNICA

GUARANI x PALMEIRAS