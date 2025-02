Matheus Cunha renova contrato com o Wolverhampton até 2029 após vitória sobre o Aston Villa

O Wolverhampton anunciou neste sábado a renovação de contrato com Matheus Cunha até 2029, logo após a vitória por 2 a 0 sobre o Aston Villa, pela 24ª rodada do Campeonato Inglês. O atacante brasileiro foi um dos destaques da partida, marcando um dos gols que garantiram o triunfo dos Lobos.

Em entrevista divulgada nas redes sociais do clube, Matheus Cunha expressou sua satisfação com o novo vínculo: "Eu me sinto tão bem aqui, com todo o amor que os torcedores me dão e à minha família. Eu sempre tento devolver em campo e fazer o meu melhor."

O diretor esportivo do Wolverhampton, Matt Hobbs, destacou a importância de Cunha para a equipe. "O novo contrato é uma recompensa pelo que Matheus tem feito e simboliza sua importância para nós em campo. É algo que ele conquistou e mereceu por tudo que tem nos dado e ainda vai nos dar. Ele ama o clube, ama a torcida e reconhece a oportunidade que o clube lhe deu. A torcida o pegou no colo, ele é amado aqui. É uma experiência positiva para ambos os lados."