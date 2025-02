Lewandowski marca, Barcelona vence Alavés e continua na caça aos líderes do Espanhol

Em uma partida sem grandes sustos, o Barcelona venceu o Alavés por 1 a 0 neste domingo, no estádio Olímpico Lluís Companys, pela 22ª rodada do Campeonato Espanhol. O gol da vitória foi marcado por Robert Lewandowski, que segue sua grande temporada no ataque catalão.

Com os três pontos conquistados, o Barcelona reduziu a distância para o líder Real Madrid, que segue com 49 pontos. A equipe catalã tem agora 45, enquanto o Atlético de Madrid, com 48, ocupa a segunda posição.

O jogo começou com um brilho individual de Vitor Yamal, que protagonizou uma jogada impressionante logo nos primeiros minutos. O jovem espanhol partiu de seu campo de defesa, passando por sete adversários com dribles desconcertantes. Sua corrida só foi parada por um chute desviado para fora de Raphinha, que não conseguiu finalizar com precisão.