LeBron bate mais um recorde em vitória dos Lakers sobre Knicks na NBA; Thunder vence

O New York Knicks ocupa a terceira posição da Conferência Leste. Na liderança está o Cleveland Cavaliers, com 39 vitórias, seguido pelo Boston Celtics, com 34 triunfos.

O Oklahoma City Thunder se recuperou da derrota para o Golden State Warriors ao vencer o Sacramento Kings por 144 a 110. Aaron Wiggins foi o destaque com uma performance impressionante de 41 pontos e 14 rebotes, contando com o apoio do canadense Shai Gilgeous-Alexander, que marcou 29 pontos.

Com 38 vitórias, o Thunder lidera a Conferência Oeste. Os Kings ocupam o décimo lugar com 24, após vencer apenas uma das últimas cinco partidas que entrou em quadra.

Outro destaque da rodada foi a vitória dramática do Miami Heat sobre o San Antonio Spurs por 105 a 103, graças a uma cesta decisiva nos segundos finais. Bam Adebayo brilhou ao registrar 30 pontos, 12 rebotes e nove assistências, garantindo o sexto lugar da Conferência Leste para a equipe de Miami, com 24 triunfos.

Confira os resultados da noite deste sábado:

Indiana Pacers 132 x 127 Atlanta Hawks