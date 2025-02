Internacional vence Avenida e abre vantagem na liderança do Grupo B do Campeonato Gaúcho

Apesar do amplo domínio no primeiro tempo o Inter não conseguiu ser efetivo. Foram 275 passes, contra apenas 71 do visitante e perto de 64% de posse de bola. Mesmo sendo dominante, a equipe não conseguir inaugurar o placar.

Na volta do intervalo, o técnico Roger Machado apresentou duas mudanças, na tentativa de mudar a forma de atacar o adversário. Entraram os atacantes Enner Valencia e Carbonero nos lugares, respectivamente, do volante Thiago Maia e do atacante Wanderson.

Mesmo com quatro atacantes, o Internacional levou um susto aos seis minutos. De fora da área, Laion chutou forte, a bola quicou e impediu o encaixe do goleiro Anthoni. Ele, preocupado, viu a bola sair pra escanteio após bater no seu braço.

Mas o inesperado gol saiu num lance quase acidental aos 16 minutos. Bernabei, de fora da área, chutou forte em direção ao gol, a bola resvalou no corpo do lateral Paniagua, ganhou efeito, subiu e encobriu o goleiro Rodrigo Mama.

A vantagem devolveu a tranquilidade ao Internacional que poderia ter ampliado, aos 38, quando Vitinho cabeceou uma bola no travessão. Com o jogo sob controle, o Inter administrou o fim de partida tocando a bola e assegurou os três pontos com o 1 a 0.

