Guilherme é chamado de 'craque' por Neymar e diz que camisa 10 contagiou o Santos

Diferentemente do esperado, Neymar não compareceu à Vila Belmiro neste sábado, mas nem por isso deixou de torcer. Ele acompanhou a vitória por 3 a 1 pela televisão e reverenciou Guilherme, chamando o atacante de "craque" em suas redes sociais.

"Vindo dele fica até difícil falar. Ele faz muita parte desta vitória. A energia dele, só de estar aqui... Sou grato. Não é um elogio de uma pessoa qualquer. É ídolo meu e dos meus filhos", disse o atacante.

Guilherme vive grande fase com a camisa santista. Um dos remanescentes do time que disputou a Série B, ele é considerado titular absoluto e fez jus ao posto com os dois gols marcados no clássico deste sábado.