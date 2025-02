Fluminense enfrenta o Boavista no Maracanã para manter vivo o sonho de classificação

Vivendo momento de oscilação neste início de temporada, o Fluminense quer levantar a cabeça e iniciar uma boa sequência visando a luta pela classificação para as semifinais do Campeonato Carioca. Em nono lugar, com seis pontos, o time tricolor terá pela frente o Boavista, em sétimo, com sete. A partida, válida pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual, acontecerá neste domingo, no Maracanã, às 21h.

O Fluminense chega para o confronto após derrota por 2 a 1 para o Botafogo, no Engenhão, no primeiro clássico carioca de 2025. Por outro lado, o seu adversário empatou por 0 a 0 com o Madureira, em Bacaxá.

Após utilizar o time considerado titular na última rodada, a tendência é que o técnico Mano Menezes faça modificações. Recentemente ele comentou que não pretende usar a mesma escalação em todos os jogos do Carioca. Este rodízio, porém, não tem funcionado muito bem. O time não vence há três rodadas.