Fluminense arranca empate no fim com o Boavista no Carioca, mas é vaiado no Maracanã

O Fluminense voltou a decepcionar a sua torcida neste domingo ao ficar no empate de 1 a 1 com o Boavista, no Maracanã. Com um gol no final do segundo tempo, Samuel Xavier igualou o confronto e diminuiu o vexame da equipe das Laranjeiras, enquanto Marcos Paulo abriu a contagem para o adversário. Insatisfeita, a torcida vaiou o time e também o técnico Mano Menezes.

Na classificação do Estadual do Rio, a situação do time tricolor não é nada confortável. Com apenas sete pontos, o Fluminense aparece como o nono colocado. Já são três jogos sem vencer no torneio. O Boavista, com oito, ocupa o oitavo lugar na competição.

Os dois times voltam a campo pelo Estadual no meio de semana e a equipe tricolor tem o clássico com o Vasco pela frente, no estádio Mané Garrincha, em Brasília. Já o Boavista encara o Bangu em Moça Bonita.