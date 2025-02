Cruzeiro vence o Uberlândia de virada, com gols de Gabigol e Dudu

Na volta do intervalo, o Cruzeiro entrou com Dudu no lugar de Bolasie, que se machucou. Mas a Raposa mostrou um ritmo mais lento, até permitindo finalizações de longa distância do adversário. O gol que aliviou algum risco saiu somente aos 33 minutos. Marquinhos, no lado direito, cruzou quase da linha de fundo e Dudu apareceu no lado esquerdo para cabecear, de cima para baixo, marcando seu primeiro gol na sua volta ao clube mineiro. Ele tinha marcado há 14 anos, na sua outra passagem.

Mas esta próxima semana promete emoções ao Cruzeiro que vai fazer dois clássicos e contra dois invictos. Na quarta-feira, no Independência, vai enfrentar o América, e no domingo recebe o Atlético, no Mineirão. O Uberlândia fará dois jogos em casa, diante do Democrata e do Athletic.

FICHA TÉCNICA

CRUZEIRO 3 X 1 UBERLÂNDIA

CRUZEIRO - Leó Aragão; Fagner, Fabrício Bruno, João Marcelo (Jonathan Jesus) e Kaiki Bruno: Walace (Matheus Pereira), Matheus Henrique (Marquinhos) e Eduardo (Lucas Silva); Bolasie (Dudu) e Gabigol. Técnico: Wesley Carvalho (interino).

UBERLÂNDIA - Thiago Braga; Douglas Dias, Glauco, Rayne e Runa; Magé (Rodrigão Augusto), Guilherme Escuro (Felipe Benedetti) e Michel Paulista (Michel Borges); Jean Silva, Alison Mira (Léo Martins) e Fernandinho (Aslen). Técnico: Marcelo Caranhato.