Copa do Brasil: sorteio da 1ª fase é anunciado pela CBF; veja data e potes

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF) anunciou a data do sorteio dos confrontos da primeira fase da Copa do Brasil. A cerimônia será realizada na sexta-feira, 7 de fevereiro, no Rio de Janeiro, com início às 15h. Nesta etapa inicial, serão conhecidos os jogos de 80 clubes, totalizando 40 confrontos. O atual campeão da competição, o Flamengo, entra somente na terceira fase.

Junto ao rubro-negro carioca, outros 11 já estão garantidos nas rodadas mais avançadas: Botafogo, Palmeiras, Fortaleza, Internacional, São Paulo, Corinthians, Bahia e Cruzeiro, que conquistaram esse direito por meio do Campeonato Brasileiro, além de Santos, Paysandu e CRB, campeões da Série B, Copa Verde e vice-campeão da Copa do Nordeste, respectivamente.

Na fase inicial, que será conhecida através do primeiro sorteio, os duelos serão disputados em jogo único, com o mando sendo do time em posicionamento inferior no ranking da CBF, como de costume nas outras edições. A mudança para 2025 é que, desta vez, os visitantes não possuem mais a vantagem do empate no tempo regulamentar.