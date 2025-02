Brasil é eliminado da Copa Davis após derrota nas duplas contra a França

Enquanto o Brasil amarga a eliminação, a França avança para enfrentar a Croácia, que despachou a Eslováquia. Os duelos entre franceses e croatas ocorrerão em setembro, no que promete ser um confronto de alto nível.

Apesar das derrotas nas simples, o Brasil entrou em quadra com a esperança de que poderia dar a volta por cima, e a partida nas duplas trouxe um pouco dessa confiança. Rafael Matos e Marcelo Melo começaram o jogo com grande determinação, aplicando a primeira quebra no terceiro game. Bonzi e Herbert, no entanto, não demoraram a reagir. Os franceses empataram por 3/3 e, embora os franceses continuassem agressivos, foi o Brasil que fechou o primeiro set por 6/4.

No segundo set, Bonzi e Herbert foram mais contundentes. Os franceses sacaram de forma mais precisa e agressiva, conseguindo quatro aces e quebrando a resistência brasileira. Matos e Melo tentaram resistir, mas o set foi fechado com certa facilidade pelos franceses, 6/3, igualando a partida.

Com a vitória francesa no segundo set, as esperanças do Brasil se resumiram ao terceiro e decisivo set. Matos e Melo chegaram a abrir uma vantagem de 4/3, e a expectativa de uma possível reviravolta pairou no ar. Porém, os franceses se mostraram firmes e impuseram seu jogo até o fim. Bonzi e Herbert se mantiveram calmos, seguraram a pressão e confirmaram a vitória por 6/4, deixando o Brasil fora da Copa Davis.