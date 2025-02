Botafogo x Flamengo na Supercopa Rei é paralisado após chuva alagar campo do Mangueirão

Mais um jogo no futebol brasileiro foi prejudicado por conta das más condições climáticas: neste domingo, a final da Supercopa Rei entre Botafogo e Flamengo, disputada no Estádio Mangueirão, em Belém, foi interrompida por conta das fortes chuvas. O pedido de paralisação foi endossado pelos próprios jogadores ao árbitro Ramon Abatti Abel (Fifa), pela falta de condições de a bola rolar.

O jogo começou às 16h e foi interrompido aos 15 minutos do primeiro tempo, quando o Flamengo vencia por 1 a 0. O protocolo indica um mínimo de meia hora para o recomeço, que dependerá de como estará a drenagem do campo e a diminuição da chuva. A comissão de arbitragem determinou a suspensão por 30 minutos e, após avaliação do gramado, prorrogou a paralisação por mais meia hora.

A energia elétrica do Mangueirão também teve problemas, com os refletores se apagando pouco após a paralisação. A luz voltou a funcionar aproximadamente 15 minutos depois.