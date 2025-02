Botafogo e Flamengo decidem primeiro título da temporada em clássico no Mangueirão

O Botafogo chega nesta final após vitória sobre o Fluminense por 2 a 1, na última quarta-feira, pela Taça Guanabara. A partida marcou a volta do grupo principal, que ainda não tinha feito sua estreia na temporada.

Sem técnico desde a saída de Artur Jorge, que acertou com o Al-Rayyan, do Catar, o time tem o comando interino de Carlos Leiria, que está à frente do grupo desde o início do estadual. Experiente, ele fez um bom trabalho no time sub-23, na última temporada.

A principal novidade pode ser o atacante Artur. Anunciado recentemente como reforço, ele estava no Zenit, da Rússia, e chegou para substituir Luiz Henrique, grande destaque do Botafogo em 2024 e que acabou negociado com o próprio clube russo. Regularizado, o novo camisa 7 deve entrar na vaga de Victor Lobato, de apenas 18 anos, que correspondeu em sua estreia no Clássico Vovô.

O zagueiro Bastos segue como dúvida. O angolano se apresentou somente no dia 20, seis dias após seus companheiros, e aprimora o condicionamento físico. Se não for escalado, a vaga ao lado de Alexander Barboza será ocupada Lucas Halter. Ele já atuou no clássico, mas curiosamente, teve na sexta-feira acertada a sua saída para o Vitória, da Bahia, por empréstimo. Diante da falta de opções, ele seguirá para o seu novo clube somente na segunda-feira.

Carlos Leiria rasgou elogios ao elenco após o retorno triunfal e ressaltou a importância da vitória no clássico na semana da grande final contra o Flamengo. "A semana foi altamente produtiva, bem acima do que nós esperávamos. Isso nos dá confiança para ir confiantes para esta decisão".

Na última quinta-feira, o Flamengo voltou ao Maracanã pelo Carioca e venceu o Sampaio Corrêa por 2 a 0. Na ocasião, o técnico Filipe Luís decidiu escalar um time totalmente reserva. Mas já garantiu que vai ter força máxima na decisão.