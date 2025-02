Ancelotti confirma lesão muscular e Rüdiger desfalca Real em momento decisivo na temporada

O Real Madrid vive um momento delicado no setor defensivo. Após a derrota por 1 a 0 para o Espanyol, Antônio Rüdiger foi diagnosticado com uma lesão muscular no bíceps femoral da perna direita, o que o deixará de fora das próximas partidas, incluindo os confrontos cruciais na Liga dos Campeões contra o Manchester City. O zagueiro alemão passará por exames neste domingo para avaliar a gravidade da lesão, mas, de acordo com o diário Marca, sua recuperação deve levar cerca de 20 dias, o que o impede de atuar nas duas primeiras partidas dos playoffs da Liga dos Campeões, marcadas para 11 e 19 de fevereiro.

A lesão de Rüdiger é mais um revés para Carlo Ancelotti, que já lida com outras ausências significativas na defesa. Éder Militão e Dani Carvajal estão fora da temporada devido a graves lesões no joelho, e David Alaba, que pode atuar tanto como lateral-esquerdo quanto como zagueiro, retornou aos gramados este mês após mais de um ano afastado, ainda em processo de recuperação física.

Com tantos problemas no setor defensivo, o técnico italiano tem recorrido a improvisações, como a utilização do volante Aurélien Tchouaméni como zagueiro, uma solução para suprir as carências da equipe. No jogo contra o Espanyol, Asencio entrou na vaga de Rüdiger e é possível que ele seja mantido como titular nas próximas partidas.