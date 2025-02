Abel projeta clássico com o Corinthians e critica calendário: 'Não há tempo para preparar'

Satisfeito pela vitória sobre o Guarani, o técnico Abel Ferreira terá pela frente, na próxima rodada, o clássico diante do Corinthians, marcado para quinta-feira, no Allianz. Ao projetar a partida diante do maior rival, o treinador português criticou o calendário e o curto período de pré-temporada.

"Comparo isso a entrar no deserto sem saber onde está a próxima duna. Não existe tempo para preparar. Os jogadores ainda não estão prontos. Eles estão trabalhando muito. Mas cobranças são sempre muito duras" afirmou o comandante na coletiva.

O time, que voltou a vencer após dois tropeços seguidos no Paulista, foi alvo de elogios do treinador que pediu mais apoio dos torcedores. "É o que eu peço, que nos incentive. Estamos aqui a trabalhar muito, mas não existe tempo para se preparar", reclamou.