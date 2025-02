Vasco e Volta Redonda brigam pela liderança do Carioca em Cariacica

Único invicto no Campeonato Carioca, o Vasco quer manter o bom desempenho para se isolar na liderança do Campeonato Carioca. Atualmente, o time cruzmaltino tem os mesmos 12 pontos do Volta Redonda, que lidera pelo número de vitórias: 4 a 3. Neste sábado, os dois ponteiros irão se encontrar no estádio Kleber Andrade, em Cariacica (ES), às 16h30, pela sétima rodada da Taça Guanabara, a primeira fase do estadual.

Na última rodada, o Vasco venceu o até então invicto Maricá por 1 a 0, em São Januário, enquanto o Volta Redonda triunfou sobre a Portuguesa por 2 a 1, no estádio Raulino de Oliveira.

Embalado pelas três vitórias consecutivas desde o retorno do grupo principal (Madureira, Portuguesa e Maricá), o Vasco entrou em campo no último jogo com uma escalação alternativa, repleta de reservas, com exceção do goleiro Léo Jardim e do atacante Vegetti, um dos artilheiros do Carioca com três gols.