Chefe da Mercedes admite choque ao ver Hamilton com o vermelho da Ferrari

O chefe da Mercedes, Toto Wolff, confessou que foi impactante ver as primeiras imagens de Lewis Hamilton vestido com o vermelho da Ferrari. O austríaco, que trabalhou com o heptacampeão mundial por mais de uma década, comparou a sensação a um 'divórcio amigável' e destacou que as fotos do britânico tiveram uma estética marcante.

Na semana passada, Hamilton visitou a sede da Ferrari e participou de uma série de compromissos com sua nova equipe. Ele posou em frente à casa de Enzo Ferrari e ao lado de um icônico modelo F40, além de ser fotografado pela primeira vez com o macacão vermelho. Wolff comentou a cena durante o Autosport Awards em Londres: "É como ver seu ex-parceiro com outra pessoa pela primeira vez. Mas estou muito feliz por ele. Aquelas fotos foram icônicas e não é surpresa vindo de Lewis", afirmou.

A transição de Hamilton para a Ferrari representa sua primeira mudança de equipe desde 2013, quando deixou a McLaren para iniciar uma história vitoriosa com a Mercedes. Durante sua passagem pela equipe alemã, ele conquistou seis títulos mundiais e contribuiu para oito campeonatos de construtores, tornando-se o maior piloto da história da escuderia. Agora, aos 40 anos, busca um novo desafio em Maranello, onde tentará devolver a Ferrari ao topo da Fórmula 1.