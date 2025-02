Torcidas de Santa Cruz e Sport deixam ruas de Recife em 'guerra' antes de jogo no Pernambucano

Os vídeos que circulam na internet são de extrema barbaridade, expondo pancadarias generalizadas e habitantes apavorados. Um dos registros mostra um homem sendo violentado com uma barra depois de ter sido espancado. Este caso está sendo investigado pela Polícia Civil.

O Sport se manifestou oficialmente sobre os ocorridos. Em nota, a instituição lamentou e repudiou "veementemente os episódios de violência no Recife" e reforçou que não compactua com as cenas de barbárie. "[O clube] trabalha incansavelmente para combater qualquer tipo de ato de violência que use o futebol como plano de fundo".

Ainda, o rubro-negro afirmou que espera uma atitude "enérgica e imediata" das autoridades para responsabilizar os envolvidos, independentemente de qual torcida façam parte. Junto a isso, colocou-se à disposição das forças de segurança para auxiliar tanto na busca quanto autuar os indivíduos que fizeram parte dos episódios deste sábado. "Para construir um plano de segurança efetivo para por fim à essa chaga que assola o futebol não só pernambucano, mas brasileiro também", completou.

o Santa Cruz também lamentou e condenou a violência antes do clássico. "O Santa Cruz vem a público condenar todos os atos violentos envolvendo torcedores nas ruas do Recife, neste sábado (1/2) e se coloca à disposição das autoridades e demais clubes para encontrar soluções e banir de vez à violência do futebol em Pernambuco", diz a nota.

O Ministério do Esporte também lamentou os episódios em comunicado e repudiou os atos de violência registrados na capital do Estado. Segundo a nota, as cenas lamentáveis não condizem com os valores que o esporte deve promover.

No clássico, disputado no Arruda, o Santa Cruz venceu o Sport por 1 a 0. O gol da vitória foi marcado por Douglas Skillo no segundo tempo. Com o resultado, o time tricolor soma 13 pontos e lidera o torneio. O Sport segue com nove pontos e ocupa o quarto lugar.