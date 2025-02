NBA: Tatum marca no fim em vitória dos Celtics; Warriors são atropelados

Suns atropelam Warriors

Outro destaque da rodada foi a vitória esmagadora do Phoenix Suns sobre o Golden State Warriors por 130 a 105, no Chase Center. O jogo ficou marcado por uma atuação abaixo do esperado de Stephen Curry, que anotou apenas 14 pontos, três assistências e três rebotes. Por outro lado, Devin Booker comandou os Suns com 31 pontos, seguido por Kevin Durant e Bradley Beal, que também brilharam.

Apesar do revés, o brasileiro Gui Santos chamou atenção nas redes sociais ao aplicar um drible desconcertante em Durant. No entanto, sua pontuação foi discreta, com apenas cinco pontos.

Com a derrota, os Warriors caíram para o 11º lugar da Conferência Oeste, acumulando 24 reveses. Já os Suns subiram para a oitava posição, com 25 vitórias, ultrapassando justamente o Golden State.

Já Nikola Jokic provou mais uma vez por que é o atual MVP da liga. Com oito pontos no minuto final, o pivô sérvio liderou o Denver Nuggets na vitória por 137 a 134 sobre o Philadelphia 76ers. Jokic terminou com 28 pontos e frustrou a excelente atuação de Tyrese Maxey, que anotou 42 pontos, nove assistências e dois rebotes para os 76ers.

Com o triunfo, os Nuggets seguem firmes na briga pelo topo da Conferência Oeste, ocupando a quarta posição, com 29 vitórias. O Oklahoma City Thunder continua na liderança, com 37. Já o Philadelphia 76ers amarga a 11ª colocação no Leste, com 19 vitórias.