São Bernardo vence a terceira seguida e dispara na liderança do Paulistão

O São Bernardo engatou a terceira vitória consecutiva no Paulistão. Na tarde deste sábado (1), a equipe do técnico Ricardo Catalá visitou a Inter de Limeira, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, e venceu por 2 a 1, pela sexta rodada, marcando o fim da primeira metade da fase de grupos. Rodrigo Ferreira e Rodolfo abriram vantagem, enquanto Rafael Silva descontou.

O time do ABC chegou à quinta vitória na competição, somando 15 pontos na liderança isolada do Grupo D. A Inter de Limeira vai ficando em situação delicada no Grupo A e soma quatro pontos na competição.

Um gol logo no começo mudou completamente o jogo. Aos três minutos, o São Bernardo ficou à frente do placar com gol de Rodrigo Ferreira. Pará fez jogada pela esquerda e cruzou rasteiro. A bola passou na área e encontrou Rodrigo, que não desperdiçou.