São Bernardo defende topo do grupo na casa da Inter de Limeira que ainda não venceu no Paulista

Opostos no Campeonato Paulista, São Bernardo e Inter de Limeira entram em campo com objetivos distintos. Enquanto o time do ABC lidera o Grupo D - à frente do Palmeiras - a equipe do interior ainda busca sua primeira vitória no estadual. A bola rola neste sábado, às 16h, no estádio Major Levy Sobrinho, em Limeira, e será válida pela sexta rodada.

Com 12 pontos e vindo de duas vitórias seguidas, a última inclusive de virada, por 3 a 1 sobre o Santos, em casa, o São Bernardo está na frente, inclusive, do atual campeão Palmeiras, que soma apenas oito pontos. Já a Inter de Limeira, apesar de invicta, ainda não venceu no Paulistão. São quatro pontos em quatro empates (Guarani, Novorizontino, Ponte Preta e Noroeste). O time ainda tem um jogo a menos, da primeira rodada, que será disputado contra o São Paulo, em fevereiro.

O técnico Felipe Conceição ganhou o reforço de Lucas Bochecha. Recuperado de lesão, o volante já está inscrito e à disposição do treinador. Ele deve manter o atacante Rhuan e o lateral direito JP Galvão no time titular. Ambos foram testados e corresponderam no empate por 2 a 2 diante do Noroeste, em Bauru.