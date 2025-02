Santos x São Paulo sofre atraso após chuva castigar gramado da Vila Belmiro

O clássico entre Santos e São Paulo programado para este sábado, 1º de fevereiro, foi adiado em uma hora por causa da forte chuva na baixada santista. A partida, pela sexta rodada do Paulistão, estava marcada para 20h30, mas deve ocorrer às 21h15. A Federação Paulista de Futebol (FPF) inicialmente informou que o duelo seria atrasado em 30 minutos, e depois prorrogou o horário. Porém, a organização do estádio informou a antecipação em 15 minutos.

Pontos do gramado da Vila Belmiro ficaram com poças d’água e funcionários precisaram entrar em campo com rodos para tentar minimizar o estrago. A torcida do Santos não escondeu o incômodo com o atraso e vaiou após ser anunciado nas caixas de som do estádio a mudança de horário.

A chuva começou por volta de 16h e não deu trégua. Poucos minutos depois de a partida ser adiada, a Defesa Civil emitiu um alerta nos celulares dos moradores da baixada santista informando chuva severa na região. O município de Santos sofre com o mau tempo há pelo menos dois dias.