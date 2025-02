Santos conta com 'efeito-Neymar' para tentar reabilitação contra embalado São Paulo

A cidade de Santos parou para acompanhar a chegada de Neymar. O craque volta ao Brasil após 12 anos. Neste sábado, porém, o que importa é que o Santos precisa se reabilitar no Paulistão, com clássico na sexta rodada. O time não vence faz quatro jogos, e os três últimos foram derrotas. Do outro lado, o São Paulo vem embalado, com três vitórias e empolgado com o garoto Ryan Francisco, de 18 anos.

Foi dele o gol da vitória contra a Portuguesa nos minutos finais da partida da última rodada. Luis Zubeldía poupou os principais jogadores do São Paulo, que devem aparecer no clássico deste sábado, a exemplo da equipe escalada contra o Corinthians, há uma semana.

O técnico já não conta com Moreira e William Gomes, o primeiro emprestado e o segundo negociado em definitivo com o Porto. O lateral vinha sendo opção pelo lado esquerdo, como reserva de Enzo Díaz. Wendell, aliás, já rescindiu com o time português e deve chegar em breve para reforçar a equipe.