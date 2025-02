Santos bate o São Paulo, espanta má fase e se apoia no 'efeito Neymar' para reagir no Paulista

Por sua vez, o São Paulo perde a invencibilidade no Paulistão, mas continua em situação confortável. O time tricolor tem dez pontos e mantém a liderança isolada do Grupo C. Na quarta, a equipe recebe o Mirassol, no MorumBis.

A partida começou acelerada. Poucos minutos após o apito inicial, o técnico Pedro Caixinha foi expulso por Luiz Flávio de Oliveira. Ele reclamou de uma falta para o time santista e foi advertido com o amarelo, mas logo na sequência levou o vermelho por xingar o árbitro. Os gritos de "clássico é guerra" inflamaram a Vila, e os atletas tentaram dar rapidez ao jogo, mas por vezes viram a bola parar nas poças causadas pela chuva, que notavelmente atrapalhou o espetáculo. Outros jogadores até escorregaram e perderam chances de boas jogadas.

O São Paulo demonstrou mais criatividade com a bola no pé, especialmente quando Lucas Moura e Oscar apareciam para buscar jogou, mas se atrapalhou na hora de definir as jogadas. O Santos apostou na velocidade de Guilherme e do jovem Gabriel Bontempo para tentar penetrar a defesa adversária pelos lados, mas sem êxito. Os donos da casa reclamaram bastante quando o lateral-direito Léo Godoy caiu na área após disputa com o zagueiro Sabino, escalado no lugar do poupado Alan Franco. O VAR analisou, mas não viu a penalidade.

Jogando mais centralizado, Luciano teve dificuldades e não se encontrou na etapa inicial. O São Paulo viu brechas para trabalhar nos espaços deixados pelo lado direito da defesa santista, indo à linha de fundo com perigo. Aos 34 minutos do primeiro tempo, Calleri ganhou disputa com Luan Peres e tocou para Lucas Moura, que recebeu na pequena área e tirou Vinicius Lira com um giro de habilidade para estufar as redes e abrir o marcador.

O Santos não sentiu o placar adverso e partiu para cima do rival, chutando de fora da área buscando cruzamentos para Tiquinho Soares, que teve o nome muito gritado pelos torcedores como sinal de incentivo. Aos 41, Guilherme aproveitou finalização cruzada dentro da área para só empurrar para as redes, deixando tudo igual e marcando o tento de número 13 mil do clube, recordista de gols na história do futebol. A partir daí, os donos da casa mandaram no jogo e foram melhores, com o tricolor paulista sumindo do jogo.

No segundo tempo, o São Paulo voltou melhor, com mais posse de bola e rondando a área rival. Contudo, o Santos não precisou de muito para voltar a marcar. Aos sete minutos do segundo tempo, Tiquinho correspondeu ao incentivo do torcedor e desmontou a defesa são-paulina com toque de primeira para Soteldo, que avançou livre e deixou Gabriel Bontempo em boas condições para fazer o segundo dos donos da casa.