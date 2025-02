Salah faz 2, Liverpool derrota Bournemouth e dispara na liderança do Inglês

Empurrado pela torcida, o Bournemouth começou pressionando. Logo no primeiro minuto, Semenyo invadiu a área após roubar a bola e chutou forte, obrigando Alisson a fazer boa defesa. A pressão continuou com Kluivert, que por pouco não abriu o placar aos 12 minutos, mas o goleiro brasileiro novamente evitou o gol adversário.

A resposta do Liverpool veio com Gakpo, que arriscou de fora da área aos 16 minutos. A situação do jogo mudou aos 26 minutos, quando Cook derrubou o atacante do Liverpool dentro da área. Salah assumiu a responsabilidade e converteu o pênalti, colocando os visitantes na frente. O Bournemouth ainda teve um gol anulado aos 36 minutos devido ao impedimento de Kerkez na construção da jogada.

No segundo tempo, o time da casa seguiu buscando o empate. Aos 24 minutos, Tavernier acertou a trave, e Kluivert perdeu uma grande chance ao chutar para fora com o gol aberto. A falha custou caro, pois cinco minutos depois, Salah recebeu na área, driblou o marcador e marcou um golaço com chute colocado, decretando o 2 a 0. Foi seu 21º gol na competição, um número que reforça sua excelente temporada.

OUTROS JOGOS DA RODADA

Nos outros jogos do dia, Bruno Guimarães levou a melhor sobre Andreas Pereira no duelo entre Newcastle (5º) e Fulham (9º). O meio-campista, que recentemente esteve na mira do Palmeiras, deu uma assistência precisa para Rodrigo Muniz marcar o gol da vitória por 2 a 1.

Já o Everton (15º) deu uma aula de futebol ao atropelar o Leicester (17º) por 4 a 0 em casa, enquanto o Southampton (20º) surpreendeu o Ipswich (19º) ao vencer por 2 a 1.