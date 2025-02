Rafaela Silva cai nas oitavas e Brasil fica sem medalhas no 1º dia do Grand Slam de Paris

No masculino, Vinicius Ardina (-73kg) iniciou sua campanha com uma vitória por ippon sobre o estadunidense Jack Yonezuka. Apesar do bom começo, ele não conseguiu avançar, sendo derrotado pelo sul-coreano Donghyun Bae, que garantiu a vitória com um waza-ari seguido de ippon.

A competição segue neste domingo, com quatro brasileiros em busca de pódios: Gabriel Falcão e Luan Almeida na categoria até 81kg, Rafael Macedo (-90kg) e Leonardo Gonçalves (-100kg). As preliminares estão programadas para começar às 6h30 (horário de Brasília), com as disputas por medalhas previstas para as 13h.