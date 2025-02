Portuguesa e Botafogo buscam a primeira vitória para deixar a rabeira do Paulistão

Portuguesa e Botafogo-SP se enfrentam neste sábado, às 16h, no estádio do Pacaembu, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Ambos os times ainda não venceram na competição e precisam dar uma resposta aos torcedores para ganhar fôlego na luta contra o rebaixamento, afinal estão na rabeira da tabela.

O Botafogo vem de um empate por 1 a 1 com o Água Santa, mas vive uma crise desde a Série B do ano passado, quando escapou por pouco do rebaixamento. O time de Ribeirão Preto é o lanterna do Grupo A, com apenas três pontos, enquanto o Mirassol lidera a chave com 12.

Já a Portuguesa começou o ano cercada de expectativa com a criação da SAF, mas os resultados não vieram. Acumula tropeços e tem apenas dois pontos, ocupando a última posição do Grupo B, que tem o Guarani na liderança, com sete. Na última rodada, a Lusa perdeu por 2 a 1 para o São Paulo.