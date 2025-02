Portuguesa derrota o Botafogo no Pacaembu e conquista a primeira vitória do Paulistão

A Portuguesa conquistou a primeira vitória no Campeonato Paulista ao derrotar o Botafogo por 3 a 2, neste sábado, no Pacaembu, pela sexta rodada. A Lusa chegou a abrir 3 a 0, deixou o rival descontar, mas conseguiu suportar a pressão para desencantar na competição.

Com o resultado, a equipe do Canindé chegou aos cinco pontos, deixou as últimas colocações e se colocou na briga pela classificação no Grupo B. O Botafogo, que ainda não venceu, tem três.

A Portuguesa iniciou a partida com intensidade e controle absoluto das ações ofensivas. Desde os primeiros minutos, a equipe pressionou a defesa do Botafogo e foi recompensada cedo. Aos cinco minutos, Maceió recebeu um passe preciso de Renan Peixoto e, com tranquilidade, bateu firme para abrir o placar.