Mirassol bate Velo Clube com reservas e se mantém na liderança do Paulistão

Mesmo com um time considerado reserva, o Mirassol conquistou a sua quinta vitória consecutiva no Campeonato Paulista ao bater por 1 a 0 o Velo clube, neste sábado (1), no estádio Benitão, em Rio Claro, pela sexta rodada. O gol da vitória foi marcado por Matheus Davó.

Com os mesmos 15 pontos de São Bernardo e Corinthians, o Mirassol ainda é o líder geral do Paulistão por ter o melhor saldo de gols: 9. Os rivais têm cinco e três, respectivamente. Por coincidência, Mirassol e Corinthians estão no mesmo Grupo A, que tem ainda Inter de Limeira, com quatro, e Botafogo, com três pontos.

O Velo clube, preocupado em se manter na elite do futebol paulista em 2026, é o lanterna do Grupo D, com quatro pontos, atrás da Ponte Preta (6), Palmeiras (8) e São Bernardo (15).