Mirassol aposta na força ofensiva para manter liderança geral do Paulistão diante do Velo clube

Dono da melhor campanha do Campeonato Paulista e com o melhor ataque, o Mirassol quer manter a boa fase diante do Velo Clube neste sábado, às 20h30, no estádio Benitão, em Rio Claro, pela sexta rodada. O time da casa vem em uma crescente e precisa pontuar diante de sua torcida.

O Mirassol vem de quatro triunfos consecutivos, sendo o último diante do Guarani por 3 a 2. Recém-promovido à elite do futebol brasileiro, é o líder do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do Corinthians.

O Velo Clube segurou um empate por 1 a 1 com o Novorizontino e parece começar a entender o que é jogar na elite de São Paulo. O time de Rio Claro é o lanterna do Grupo C, com quatro pontos. O São Paulo lidera com dez.