Memphis Depay exalta retorno de Neymar ao Brasil: 'Você inspira uma nação inteira'

Memphis Depay, atacante do Corinthians, publicou um texto em seu Instagram neste sábado, exaltando o retorno de Neymar ao futebol brasileiro. Holandês, o jogador defendeu o Lyon no período em que Neymar esteve na França, e se tornou amigo do camisa 10. Na postagem, Memphis elogiou tanto o futebol brasileiro quanto a decisão do atacante de retornar ao País.

"Irmão, a decisão que você tomou de voltar para o lugar de onde veio é maior que o futebol. Você inspira uma nação inteira. Você é a razão pela qual as crianças nas favelas estarão brincando com a bola e podendo sonhar alto para conseguir algo na vida", escreveu Memphis. A competição no Brasil está se elevando. É a competição de futebol mais emocionante que já vi até agora. E como eu disse, desde o primeiro dia que cheguei a este país incrível, muitos outros jogadores seguirão e se mudarão para o Brasil."

Memphis e Neymar nunca atuaram em uma mesma equipe - ambos defenderam o Barcelona, mas em temporadas diferentes. No entanto, criaram um forte vínculo no período em que estiveram na França. Na última semana, o atacante do Corinthians já havia postado uma foto em suas redes sociais com o brasileiro. Além disso, antes de tomar a decisão de se mudar para o Brasil, os jogadores conversaram e Memphis perguntou sobre a cultura brasileira.