Grêmio goleia o São Luiz na Arena e encaminha vaga às semifinais do Gaúcho

Sem sustos, o Grêmio fez bem seu dever de casa neste sábado, na Arena do Grêmio. Com dois gols de Cristaldo, mais um de Aravena, Monsalve e Braithwaite, o time de Gustavo Quinteros encaminhou sua classificação para as semifinais do Campeonato Gaúcho ao superar o São Luiz pelo placar de 5 a 0, na abertura da quarta rodada.

Invicto, foi a terceira vitória seguida do Grêmio, que chegou a 10 pontos no Grupo A. Os líderes de cada chave têm vaga garantida na próxima fase do estadual. Já o São Luiz perdeu sua invencibilidade, se mantendo em segundo lugar do Grupo C, com cinco pontos.

Como de costume com o novo treinador, o Grêmio começou o duelo marcando pressão. Empurrando o São Luiz na defesa, chegou até a abrir o placar com Braithwaite, com cinco minutos, mas o VAR anulou por impedimento de Villasanti, na origem da jogada. Voltando à estaca zero, os donos da casa não mudaram a postura.