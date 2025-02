Fils admite que foi favorecido em lance polêmico contra Thiago Wild na Copa Davis

O lance polêmico envolvendo o árbitro da partida, o brasileiro Thiago Wild e o francês Arthur Fils durante a disputa Brasil x França pela Copa Davis, neste sábado, teve desdobramentos. Ao comentar sobre o assunto, o tenista francês admitiu ter sido favorecido.

"Acho que ele não tocou na bola, é um fato de jogo que o desfavorece. Mas também acho que se tivesse sido o contrário, ele não teria me dado o ponto. Não há problema algum entre ele e eu, nos explicamos depois", comentou Fils, que superou o brasileiro por 6/1 e 6/4, deixando a França em uma situação confortável no confronto, com 2 a 0.

No nono game do segundo set, quando o placar apontava 4/4 e vantagem com break-point para o francês. Wild disparou uma bola que tocou a fita e caiu do outro lado, Fils chegou inteiro na bola, mas a mandou para fora. No entanto, o árbitro de cadeira diz ter ouvido que a bola tocou na raquete do brasileiro, marcando o "touch" e dando o ponto para o francês.