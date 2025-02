Corinthians inicia maratona de jogos no Paulistão diante do Noroeste

O Corinthians recebe o Noroeste neste sábado, às 18h30, na Neo Química Arena, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. Nas próximas semanas, o time do Parque São Jorge irá colocar à prova a boa fase. Isso porque a partida contra o time de Bauru será a primeira de uma maratona de seis compromissos pelo Estadual antes da estreia na pré-Libertadores, dia 19, na Venezuela.

A equipe corintiana está em segundo lugar do Grupo A, com os mesmos 12 pontos do líder Mirassol, que está na ponta da chave por causa do saldo de gols (8 a 2). A boa pontuação dá certa tranquilidade aos comandados do técnico Ramón Díaz, que na segunda-feira, apenas dois dias depois do jogo com o Noroeste, voltam a entrar em campo para duelar com a boa equipe do Novorizontino, fora de casa.

Os corintianos ainda terão dois clássicos na maratona de jogos. Na quinta-feira, 6, vão ao Allianz Parque medir forças com o rival Palmeiras. Três dias depois, o Corinthians recebe o São Bernardo, que lidera o Grupo D, antes de ter pela frente o Santos, provavelmente já com Neymar em campo, em 12 de fevereiro, em Itaquera.