Corinthians domina Noroeste e inicia mês crucial na temporada com vitória no Paulistão

Para a partida, Ramón Díaz manteve o Corinthians no 4-4-2, com Memphis Depay como um 10 - posição ocupada por Rodrigo Garro, que se recupera de lesão, na última temporada -, enquanto Romero e Talles Magno atuaram abertos no ataque.

Já o Noroeste esperou a definição de Ramón para decidir sua escalação: veio à Neo Química Arena com uma proposta defensiva, com quatro zagueiros, alterando entre uma linha de cinco nos momentos defensivos e mantendo apenas três defensores quando tentava sair com a bola.

No entanto, com um Corinthians compacto em campo, os visitantes mostraram dificuldade para sair jogando com a bola - aos 15 minutos de jogo, a equipe tinha menos de 80% de precisão no passe.

As primeiras chances claras do jogo evidenciaram a pressão que o Corinthians exerceu sobre a saída de bola do Noroeste. Na primeira, após um erro de passe, ainda no setor defensivo, Memphis Depay ficou sozinho com Felipe Alves, que fez boa defesa para evitar o primeiro gol da partida; na segunda, Dudu Miraíma recuou errado a bola e deixou o atacante holandês, novamente, sozinho com o goleiro. De bicicleta, Memphis forçou o goleiro rival a fazer nova intervenção.

Ainda que não tivesse aberto o placar, o domínio do Corinthians em campo não permitiu ao Noroeste chegar ao ataque. Por outro lado, a equipe alvinegra pecava no último passe e centralizava seus esforços com Léo Mana e Talles Magno pela direita, permitindo aos visitantes segurar o ímpeto corintiano após erros no início da partida.

Para abrir o placar, e furar a defesa do Noroeste, o Corinthians precisou novamente de uma desatenção do Noroeste. Carrillo cobrou rápido o escanteio para Memphis Depay na entrada da área, que forçou a terceira defesa de Felipe Alves na partida; no rebote, Igor Coronado conseguiu se infiltrar na defesa e abrir o placar na Neo Química Arena.