Brasil perde da Colômbia por 1 a 0 cumprindo tabela no Sul-Americano Sub-20

Em partida apenas para cumprir tabela, a seleção brasileira foi derrotada por 1 a 0 pela Colômbia neste sábado pela quinta e última rodada da fase de grupos do Campeonato Sul-Americano Sub-20 no Estádio Misael Delgado, em Valencia, na Venezuela. As duas equipes já estavam classificadas para o hexagonal final da competição, que começa na terça-feira (04) e terá também Uruguai, Chile, Paraguai e Argentina.

Após a goleada sofrida diante da Argentina (6 a 0) na estreia na competição, a seleção de Ramon Menezes venceu Equador e Bolívia, se classificou com antecedência e agora busca uma das quatro vagas à Copa do Mundo Sub-20, que será disputada no Chile em 2026. Terceiro colocado no Grupo B, o Brasil estreia no hexagonal contra o Uruguai, melhor equipe do Grupo A.

A Colômbia vem sendo uma pedra no sapato dos brasileiros no sul-americano Sub-20. Nos últimos oito confrontos entres as seleções na competição, os colombianos venceram três e empataram cinco. O primeiro tempo deste sábado foi de muita disputa pela posse de bola, e o Brasil conseguiu as melhores chances para abrir o placar. O goleiro Rojas, da Colômbia, fez duas boas defesas, em finalizações de Rayan pelo lado direito do ataque e Nathan pela esquerda.