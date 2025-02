Atlético de Madrid vence Mallorca, com golaço de Griezmann, e persegue o líder no Espanhol

Vice-líder do Campeonato Espanhol, o Atlético de Madrid aproveitou o momento de fragilidade do rival, venceu o Mallorca por 2 a 0, com o brasileiro Samuel Lino abrindo o placar e Griezmann marcando um golaço, neste sábado, chegou a 48 pontos e continua na perseguição ao Real Madrid no topo da tabela. Na próxima rodada, no sábado, o líder e o vice do Espanhol se enfrentam no Santiago Bernabéu, estádio do Real. Já o Mallorca, que estacionou nos 30 pontos e ocupa a sétima posição, enfrenta o Osasuna, no dia 10.

Após duas rodadas sem vitória, o Atlético voltou a triunfar no Espanhol aproveitando a má fase do Mallorca, que amarga a quinta derrota seguida (três pelo Espanhol, uma pela Copa do Rei e uma pela Supercopa da Espanha). O Mallorca chegou a estar bem posicionado na disputa por uma vaga nas copas europeias, mas não faz gol desde a vitória sobre o Getafe por 1 a 0, no dia 21 de dezembro.

O time começou o jogo no Metropolitano, estádio do Atlético de Madrid, mostrando disposição para mudar essa situação e procurava ocupar os espaços e pressionar o mandante. O Mallorca, porém, não tinha objetividade. Aos poucos, o time da casa passou a dominar a partida. Aos 26 minutos, em um rápido contra-ataque, Samuel Lino recebeu livre pela esquerda, teve tempo para ajeitar o corpo e bater cruzado para fazer o gol da vitória. O atacante brasileiro de 25 anos já havia marcado no empate em 1 a 1 com o Villarreal na última rodada.