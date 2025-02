Artista faz grafite de Neymar e atrai torcedores na Vila Belmiro

Neymar sequer reestreou pelo Santos, mas, nos arredores da Vila Belmiro, é possível dizer que o craque está em todas as partes. Cartazes, faixas e camisas com o nome do craque marcam o cenário horas antes do clássico com o São Paulo, pelo Paulistão. Em um bar próximo do lendário estádio, um grafite com o rosto de Neymar chamou a atenção de torcedores, que param para tirar foto com a imagem.

A obra de Janderson Lourenço Teixeira, mais conhecido como Aru. Ele conta que foi contratado pelo estabelecimento para fazer a obra em homenagem ao camisa 10. "Nunca dei uma entrevista na vida, mas agora todos me param para conversar por causa da arte. O Neymar é diferente, é cabuloso", conta.

O grafite é composto pelo rosto de Neymar em tons de preto, branco e cinza, com uma coroa na cabeça. O trabalho, realizado com spray sobre azulejo, é marcado pela riqueza de detalhes, especialmente na barba e nos olhos do jogador, sem dispensar as marcantes tatuagens no pescoço.