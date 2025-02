Após deixar o Santos, Giuliano é anunciado pelo Athletico-PR e destaca 'volta para casa'

O Athletico-PR oficializou a contratação do meio-campista Giuliano para a disputa da temporada 2025. O jogador, que estava no Santos, assinou contrato com o clube paranaense até o final do ano e vestirá a camisa 8 da equipe. Ele é dos nomes experientes anunciados pelo time, que também trouxe o goleiro Santos, ex-Flamengo, e o zagueiro Léo, ex-Vasco.

Aos 33 anos, Giuliano retorna à sua cidade natal, Curitiba, para reforçar o time rubro-negro na luta pelo acesso à Série A do Campeonato Brasileiro. "Estou na minha cidade, perto da minha família, e acho que é o momento ideal para voltar. Nada mais justo do que vir para um grande clube, com um grande desafio, e procurar ser uma peça importante nesta busca para voltar à elite do futebol brasileiro", declarou o jogador.

Pelo Santos, Giuliano foi peça fundamental na campanha do título da Série B em 2024, contribuindo com 12 gols e três assistências em 36 partidas na temporada. Com a experiência de ter disputado e vencido a competição no ano passado, ele acredita que pode agregar ainda mais ao Athletico. "O fato de ter participado da competição no ano passado e de ter vencido me dá uma experiência e uma bagagem maior", destacou.