Técnico Maurício Souza aguarda departamento médico para definir Guarani contra Palmeiras

O técnico Maurício Souza segue lidando com dúvidas importantes para escalar o Guarani no duelo com o Palmeiras, neste domingo, às 18h30, pela sexta rodada do Campeonato Paulista. A principal incerteza é no gol, já que Gabriel Mesquita, substituído no intervalo da derrota para o Mirassol após um choque com Gabriel, ainda aguarda avaliação do departamento médico. Caso não tenha condições de jogo, Fred Conte deve ser titular.

Além disso, o time de Campinas espera pela recuperação de quatro jogadores que não estiveram disponíveis na última rodada. Os zagueiros Alan Santos e Márcio Silva e o meia Caio Mello seguem em processo de recondicionamento físico e podem reforçar a equipe. Já o atacante Matheus Régis, destaque na vitória sobre o Noroeste, ficou fora contra o Mirassol por causa de uma pancada, mas tem chances de voltar após novos testes físicos.

Caso o quinteto seja vetado, o Guarani deve mandar a campo um time com Fred Conte; Lucas Justen, Raphael Rodrigues, Lucas Rafael e Emerson Barbosa; Nathan Camargo, Mateus Sarará e Geovane; João Victor, João Marcelo e Luiz Miguel.