Red Bull Bragantino busca recuperação diante do Novorizontino no Paulistão

Vivendo momentos opostos neste início de Campeonato Paulista, Red Bull Bragantino e Novorizontino se enfrentam nesta sexta-feira, às 19h30, no estádio Nabi Abi Chedid, pela sexta rodada. O time de Bragança Paulista está em má fase desde o ano passado e nem a presença de Jürgen Klopp conseguiu com que a equipe buscasse a reabilitação. Já o Novorizontino está em uma crescente.

Considerado a quinta força no cenário paulista, o Red Bull Bragantino ainda não engrenou e tem apenas quatro pontos até agora. Foram uma vitória, um empate e três derrotas. No último jogo, ficou no 0 a 0 com o Palmeiras. O time é o terceiro do Grupo B, que tem o Guarani na liderança, com sete.

O Novorizontino, por sua vez, já não perde há quatro rodadas. O time do técnico Eduardo Baptista vem de um empate por 1 a 1 com o Velo Clube e aparece na vice-liderança do Grupo C, com seis pontos, quatro atrás do líder São Paulo.