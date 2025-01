Record muda horário de jogo que pode marcar reestreia de Neymar no Santos

O retorno do atacante Neymar ao Santos não está mexendo apenas com o dia a dia do clube paulista e do futebol nacional, mas também com os demais envolvidos no universo dos campeonatos, caso dos patrocinadores e dos canais detentores dos direitos de transmissão das partidas do clube da Vila Belmiro.

A TV Record, detentora dos direitos de transmissão nos canais abertos, solicitou - e foi atendida -, a mudança do horário do jogo do Santos contra o Botafogo-SP no próximo dia 5 de fevereiro, na Vila Belmiro. A partida, que deve marcar a reestreia de Neymar pelo time, passou das 19h30 para as 21h35.

Outro caso é a EstrelaBet, que é uma das principais anunciantes da emissora para os jogos do Paulistão. De acordo com Renan Cavalcanti, CMO da EstrelaBet, o retorno de Neymar e o eventual aumento na exposição dos jogos pode refletir em outros aspectos para o mundo das bets.