Nova gestão do COB reforça discurso de protagonismo feminino com Yane como chefe de missão

O novo logo foi apresentado em um vídeo narrado por Rebeca Andrade, a maior medalhista olímpica brasileira da história e maior força de marketing do COB, que continuará explorando estrategicamente a imagem da ginasta.

"A gente nem precisa dizer que é a Rebeca para todo mundo saber que é a Rebeca. Ela é um ícone mundial. Conversa com todas as marcas, se relaciona com os públicos. A Rebeca representa o que a gente gostaria de transmitir hoje no COB. Leveza, excelência, versatilidade, conexão com diversos públicos e amor pelo esporte", comentou Penna.

Marco La Porta e Yane Marques tomaram posse no dia 15 de janeiro, como sucessores da gestão de Paulo Wanderley, que concorreu à reeleição e foi derrotado. Depois de uma transição que considerou difícil, La Porta entende que o maior desafio para 2025 é reorganizar o planejamento esportivo, depois de um ciclo que foi mais curto, entre Tóquio e Paris, por causa da pandemia de covid-19.

"Não foi uma transição fácil. É a primeira vez que a oposição ganha uma eleição no COB. Não foi uma eleição tranquila, mas não foi problema pra gente. A gente começou a trabalhar, conhecer mais profundamente. Estamos caminhando e vai dar tudo certo", disse o presidente.

"Nosso maior desafio é retomar o planejamento do Esporte. É sempre o mais importante. Quando a gente volta, agora, a juntar as áreas de desenvolvimento e alto rendimento, que precisa reorganizar, entender, sentar com as Confederações, mostrar um novo caminho. É bom que nós tenhamos um ciclo cheio novamente, de quatro anos Temos 2025 para realinhar o trajeto", concluiu.

Também foram apresentados nesta quinta-feira alguns detalhes do Programa TOP COB, inspirado no TOP COI, do Comitê Olímpico Internacional. Trata-se do programa de transferência de recursos para as Confederações, equipes e atletas, que deve elevar o investimento direto do COB no esporte, idealizado ainda durante a gestão anterior.