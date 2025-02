Neymar fala em jogar 'até de goleiro' e diz que contrato com o Santos pode ser prorrogado

A maturidade de Neymar é outra, ele mesmo faz questão de dizer. Enquanto um dia o principal sonho do craque era ser melhor do mundo, hoje seu desafio é somar ao coletivo santista, que vive dificuldades no Paulistão.

"Mudei tudo. Estou mais barbudo, mais forte. Acho que mudaram muitas coisas. O estilo de jogo também. Se eu tivesse a mentalidade de agora, naquela época, seria completamente diferente. Você vai aprendendo, criando casca. Vai errando ali, acertando aqui. Vai se reerguendo. A vida é assim em qualquer trabalho. É difícil se manter, tem momento que você vai ter uma queda e vai ter de se reerguer. O cara de hoje vai ajudar o Santos, de todas as formas", frisou.

Ele ainda destacou que não vai ser apenas ele que vai resolver a situação. "Se fosse tênis, eu me garantia. Mas futebol é um esporte coletivo. Não existe, no mundo, um jogador que possa ganhar tudo sozinho".

Ao ser questionado sobre o momento da decisão do retorno, o jogador foi sincero e admitiu que não imaginava um retorno no começo do mês. "Tenho algumas decisões que fogem da lógica do futebol. E algumas são impactantes. Confesso que em janeiro, começo de janeiro, não imaginava voltar para o Santos, nem sair do Al-Hlal. Tava muito feliz lá. Adaptado e cheio de vontade de jogar. As coisas aconteceram, e eu tive que tomar uma decisão. Então surgiu a oportunidade de poder voltar. Não pensei duas vezes. Desde o primeiro dia já tinha comunicado que queria voltar ao Santos. Deu tudo certo", celebrou.

Já para os santistas que estão mais ansiosos sobre uma renovação com Neymar, o camisa 10 confirmou a possibilidade de renovação. Entretanto, ele disse ser muito cedo para falar no assunto. "Acho que o Santos me deu uma oportunidade de poder voltar. Obviamente que abri mão de muita coisa para poder estar aqui. Foi o casamento perfeito. Um momento que era inimaginável para ambas as partes. E aconteceu. Resolvemos fazer um contrato de seis meses, que pode ser prorrogado, mas a gente não sabe o dia de amanhã. Não é nada que depois de seis meses eu vou embora. Pode ser prolongado. Não adianta nada eu voltar aqui com nome. Voltei para jogar, ser feliz, fazer muitos gols e ajudar a equipe do Santos da melhor maneira possível", concluiu.

O Santos joga contra o São Paulo neste sábado, pela sexta rodada do Paulistão, às 20h30, na Vila Belmiro. Neymar deve apenas assistir. Ele pode fazer sua reestreia na quarta-feira, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, novamente no estádio santista.