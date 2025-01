Neymar chega ao Brasil para assinar com o Santos e ser apresentado com festa na Vila Belmiro

Neymar já está no Brasil. O ídolo santista desembarcou em solo nacional na manhã desta sexta-feira, no interior de São Paulo, horas antes de assinar contrato com o Santos e ser apresentado com festa na Vila Belmiro. Ele acertou vínculo com o clube paulista até o fim de junho.

Pelas redes sociais, o atacante anunciou sua chegada com uma foto do avião pousado na pista do São Paulo Catarina Aeroporto Executivo Internacional, aeroporto particular localizado na cidade de São Roque, a 62 quilômetros da capital paulista. Na postagem, Neymar acrescentou a palavra "home", "casa" em inglês.

Inicialmente, era esperado que o jogador desembarcasse no Aeroporto de Guarulhos, vindo de Riad, na Arábia Saudita. Mas os planos mudaram e a equipe do jogador optou pelo discreto aeroporto particular, no interior paulista. O avião precisou fazer uma parada na Nigéria para reabastecimento.