Messi quer jogar a Copa do Mundo de 2026, diz técnico da Argentina

Desde o fim da Copa de 2022, Messi evita confirmar sua presença no Mundial de 2026. O argentino, se entrar em campo na próxima Copa, baterá o recorde de participações no grande evento do futebol mundial, com seis Mundiais no currículo.

No fim do ano passado, o atacante do Inter Miami voltou a comentar sobre a Copa, mas mais uma vez foi evasivo. "Não sei, a verdade é que já me perguntaram muitas vezes, especialmente na Argentina. Espero terminar este ano muito bem, ter uma boa pré-temporada. A partir daí, verei como me sinto. Sei que estamos muito próximos, mas ao mesmo tempo é muito tempo e muitas coisas acontecem no futebol. Eu não penso, apenas vivo dia a dia sem pensar além disso."