Imprensa internacional repercute volta de Neymar ao Brasil: 'À altura dos melhores da história'

Até o sempre debochado e provocativo Diário Olé, da Argentina, descreveu a festa na Vila Belmiro com seriedade, definindo-a como uma histórica e emotiva apresentação.

Nas redes sociais, os fãs vibraram com as reações dos torcedores nos arredores da Vila, em Santos, e com os momentos da festa com o atacante dentro de campo, saudando as arquibancadas. O PSG, ex-clube do brasileiro, celebrou o retorno. E o atacante André, companheiro de Neymar no início dele no futebol, sempre bem-humorado, brincou com a volta do amigo.