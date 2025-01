Guardiola vê duelo com Real Madrid na Liga dos Campeões como jogo tradicional: 'Já é um dérbi'

Apesar do tom realista diante do retrospecto irregular apresentando nesta temporada, Guardiola está mais do que acostumado a ter pela frente o Real Madrid como rival, já que este confronto se repetiu nas últimas três edições do mais nobre torneio europeu.

O histórico entre eles é dos mais equilibrados. Em 12 partidas, os ingleses têm ligeira vantagem. Levaram a melhor em quatro duelos enquanto o clube merengue triunfou em três ocasiões. Houve ainda cinco empates registrados.

O mata-mata vai ocorrer entre os dias 11 e 19 de fevereiro e o vencedor carimba o passaporte para as oitavas de final do torneio. Por ter sido sorteado primeiro, o Manchester City decide a classificação fora de casa.

Mas se a situação na Liga dos Campeões parece uma missão complicada, no Campeonato Inglês a equipe do técnico espanhol não vai ter vida fácil neste fim de semana. Na quarta colocação do torneio, o City visita o Arsenal, vice-líder da competição, no domingo.