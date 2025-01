NBA: Gilgeous-Alexander marca 52 pontos, mas Thunder perde dos Warriors

O resultado fez os Warriors voltarem e contar com mais vitórias do que derrotas na temporada regular: 24 a 23. O time californiano ocupa o 11º lugar da Conferência Oeste. A liderança segue com o próprio Thunder, com 37/9. No entanto, o time perdeu o status de melhor time da temporada por causa da vitória do Cleveland Cavaliers.

Pela Conferência Leste, os Cavaliers derrotaram o Miami Heat por 126 a 106, fora de casa, também nesta quarta. Irregular nas últimas semanas, o líder do Leste contou com a força do seu jogo coletivo para vencer a segunda seguida. No total, cinco jogadores chegaram aos dois dígitos em pontuação.

O maior pontuador foi Donovan Mitchell, com 34. Ty Jerome ajudou com 20 enquanto Evan Mobley e Jarrett Allen chegaram a um "double-double": 22 pontos e 15 rebotes; e 12 pontos e 10 rebotes. Pelo Heat, Tyler Herro e o reserva Terry Rozier registraram 22 pontos cada. Bam Adebayo anotou 21.

Os Cavaliers seguem na ponta do Leste, com 38 vitórias e nove derrotas. O Heat apresenta o mesmo número de triunfos e revezes, na sétima colocação: 23.

Tentando se aproximar da equipe de Cleveland, o Boston Celtics fez a lição de casa e derrotou o Chicago Bulls 122 a 100. Kristaps Porzingis foi o nome da partida, com 26 dos seus 34 pontos (sua melhor marca na temporada) somente no primeiro tempo. Ele se destacou ainda nas cestas de três pontos, com oito de 14 tentativas.

Pelos Bulls, Coby White e o reserva Patrick Williams foram os principais pontuadores, com 16 cada. O time de Chicago ocupa o 10º posto, dentro da zona de classificação ao play-in (a repescagem dos playoffs), com 20 vitórias e 28 derrotas. Já os Celtics estão em segundo lugar na mesma tabela, com 33/15.