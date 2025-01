Ex-chefe de Hamilton revela reação ao vê-lo na Ferrari: 'Como ver sua ex com um amigo novo'

Lewis Hamilton já iniciou a sua trajetória na Ferrari. O piloto tem realizado testes com o carro da escuderia italiana. O acerto do britânico com a Ferrari em 2024 mexeu com o mundo da Fórmula 1.

Na semana passada, Hamilton apareceu pela primeira vez com o uniforme e o carro da nova equipe. Ex-chefe do piloto na Mercedes, escuderia na qual o britânico ficou por 12 anos, Toto Wolff admitiu que foi estranho ver Lewis Hamilton na Ferrari.

"É um pouco como se você se divorciasse de forma amigável. Está tudo bem. E então você vê sua ex pela primeira vez com um amigo novo!", disse Toto Wolff à Sky Sports News.